Sunday, March 21, 2021
Contests

US Grand Prix – Aspen 2021 – Results and winning runs

Written by Brooke Geery

1 KLEVELAND Marcus 1999 NOR 87.58
2 GERARD Redmond 2000 USA 82.16
3 MCMORRIS Mark 1993 CAN 81.90
4 PARROT Max 1994 CAN 81.18
5 HENRICKSEN Dusty 2003 USA 79.80
6 RINNEKANGAS Rene 1999 FIN 78.08
7 BREARLEY Liam 2003 CAN 77.98
8 KHADARIN Vlad 1998 RUS 70.28
9 HENKES Justus 2001 USA 64.80
10 KUNITAKE Hiroaki 2002 JPN 52.06

1 GASSER Anna 1991 AUT 81.90
2 LANGLAND Hailey 2000 USA 72.30
3 RUKAJARVI Enni 1990 FIN 71.91
4 MURASE Kokomo 2004 JPN 67.76
5 COADY Tess 2000 AUS 60.15
6 ANDERSON Jamie 1990 USA 55.61
7 BLOUIN Laurie 1996 CAN 46.50
8 MARINO Julia 1997 USA 45.00
9 MORGAN Annika 2002 GER 67.21
10 ONITSUKA Miyabi 1998 66.78

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