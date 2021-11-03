LAST RESORT WITH STAN || Big spins, kinks, Zeb Powell, Terje and more!

EPISODE 31 NOVEMBER 2021 LAST RESORT WITH STAN IS CREATED BY JUSTIN “STAN” LEVEILLE LAST RESORT IS A JOKE. YOU CAN USE THAT SENTENCE HOWEVER YOU WISH. THE VIEWS ON THIS SHOW ARE ENHANCED FOR COMEDIC VALUE, AND CHANCES ARE THAT ULTIMATELY I RESPECT YOUR HUSTLE. UNLESS YOU ARE INTOLERANT ABOUT CIVIL RIGHTS OR SOMETHING. THEN IT’S JUST YUCK. I DIGRESS. MAKING THIS SHOW IS BOTH FUN AND MISERABLE, AND I SAY THAT WHILE ALSO ACKNOWLEDGING IT IS A BED I MADE FOR MYSELF. SPECIAL THANK YOU: BLEACH WHITE PAPERS
IN THIS EPISODE: COBRA DOGS RETURNS LUKE WINKELMANN 1800:
GAME OF SNOW:
ZEB POWELL ESCALATOR & COPY CAT:
TOMMY TOWNS AT BIG SNOW:
LOUIF LACES
Trend Watch Challenge Rails Spiltboard sales down Women finally get covers
LUBHOUSE PATCHES
CANDA: PAY DARRAH REID DEAD CENTER:
SEVEN LEAVES: YES OR NO QUESTION SHOW WITH ZEB POWELL AS NATE BOZUNG
2360
HALF PIPE AND JUMP SPLIT IN HALF SHAUN WHITE KARATE:
VAIN:
KINK RANT:
TALKIN’ TERJE